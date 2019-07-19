南山中學「模擬聯合國會議」 32所國內外高中生隊伍參與

2019-07-19 21:42

〔記者翁聿煌／新北報導〕第9屆南山中學「模擬聯合國會議」（NSMUN2019），計有來自海內外100多位學生，參加4天3夜的會議，會議中邀請美國夏威夷駐台辦事處長雷均擔任演講嘉賓，分享他參與外交事務的經歷，並以精闢的觀點帶領青年學子了解真實國際事務，新北市教育局長張明文也到場致意，祝福會議圓滿順利。

指導老師張海倫說，「南山模擬聯合國會議」創辦時，在台灣是非常少見的校園國際型模擬聯合國會議，培養學生具備國際性視野與觀點，參與大型英語會議的經驗，並且提供與各校菁英一起討論不同意見和整合交流的機會。

張海倫說，今年度有來自國內31所學校及香港新亞中學的學生，模仿駐聯合國的代表，針對不同的議題，以中文及英文進行討論、磋商。

張海倫說，南山模聯會議在近10年的發展，獲得教育部教學卓越金質奬，會議肩負承先啟後的意義，會議內容也進行重大的改變，首次加入了由國中生為主體的全英文委員會，以1962年的古巴飛彈危機在聯合國安全理事會討論相關因應對策，第一次採用歷史委員會模式。

中文委員會是在世界貿易組織（WTO）討論WTO的改革問題，並有台灣身分加入討論，另外的英文委員會則是首次採用聯合國大會第二委員會及經濟社會理事會的聯席會議模式，討論跨國博弈網路遊戲的發展問題。

來自新亞中學的王嶧坤說，他這次代表韓國參加WTO會議，會議中希望可以與其他代表國的代表切磋，學習協商和討論技巧，以及大家互相認識交流。新亞中學的姚智志說，來參加會議前就準備好自己的立場文件，從中學到作為成員國，要如何看待多邊貿易及考慮自己國家的利益。

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