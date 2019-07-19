下班注意！全台豪大雨特報 高屏台南1級淹水警示

2019-07-19 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（19）日下午4點40分，對全台19縣市發布豪大雨特報，當中台南市、高雄市、南投縣、嘉義縣、屏東縣恐發生豪雨，同時對屏東縣、台南市、高雄市發布大雷雨特報，水利署更對台南市、高雄市、屏東縣發布1級淹水警示。

中央氣象局已對新北市、台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、基隆市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、花蓮縣、嘉義市、台東縣發布大雨特報，並對台南市、高雄市、南投縣、嘉義縣、屏東縣發布豪雨特報。

中央氣象局也對「屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分止，並另外針對「臺南市、高雄市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分止。

根據氣象局觀測，目前時雨量前3名地區均在高雄市，分別是仁武地區1小時降下126.5毫米雨量、楠梓地區降下111毫米雨量、梓官地區降下103毫米雨量。

經濟部水利署對於台南市安平、安南地區，以及高雄市永安區、湖內區、橋頭區、岡山區、梓官區、彌陀區、三民區、林園區、大寮區、小港區、鳳山區、鳥松區、楠梓區、左營區、苓雅區、前鎮區、仁武區、大社區，還有屏東縣東港鎮、新園鄉、牡丹鄉、佳冬鄉、林邊鄉發布1級淹水警戒，高雄市路竹區則被發布2級淹水警戒。

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