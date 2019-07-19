男子漁港公然洩「糞」 民眾驚嘆：怎麼是台灣人

2019-07-19 22:13

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣有男子被民眾直擊在漁港內脫褲「解放」，完全不顧地點就位在車水馬龍的港區道路上，發現該男子行為民眾上前勸導，卻發現對方竟是台灣人，趕忙嚇阻「在漁港大便很貴的！」這位大便男才穿起褲子離去；對此，宜蘭縣海洋及漁業發展所表示，依「漁港法」在港區大便最高可罰15萬元，呼籲民眾不要往港區大小便，造成海洋污染。

南方澳一名男子，今上午疑似忍不住便意，即使周邊3分鐘路程就有廁所，也不願前往，見港區道路周邊沒人，就直接脫下褲子採微蹲姿勢，朝漁港內「洩糞」。

由於解放地點位於車水馬龍的港區道路，該男解放同時，還有數名外籍勞工經過，未料該男卻不為所動。在附近閒晃的遊客見狀，趕忙上前制止，不斷提醒男子「不要亂在漁港大便」、「在港區大便罰金很貴！」該男子才悻悻然穿起褲子離去。

目擊男子便溺過程的民眾氣憤地說，漁會時常宣導維護港區環境，漁民、船長也十分配合，漁港垃圾已漸漸變少，沒想到卻被他直擊有人在漁港區大便，且還是自己人，「真的太不應該！」。

蘇澳區漁會總幹事陳春生強調，漁港是漁民的公共場所，不應該因為一己之便，就直接在岸邊解放，呼籲民眾自愛，一同維護漁港環境整潔。

依照「漁港法」第18條，在漁港區域內，不得從事危害安全及妨礙船舶航行行為、排放有毒物質、有害物質、廢油、排放廢污水或任意投棄廢棄物、採捕或養殖水產動植物、其他經主管機關依法公告禁止之行為。

「光天化日下大便，很少見！」宜蘭縣海洋及漁業發展所表示，在港區便溺，可依違反漁港法第18條規定，開罰3萬至15萬元罰鍰，呼籲民眾自愛，不要以「身」試法。

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