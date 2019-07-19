控告國內外媒體 中時：新聞自由是台灣唯一贏大陸的優點

2019-07-19 16:09

〔記者陳昀／台北報導〕旺中媒體集團今天下午召開記者會否認編採受國台辦指揮，並宣佈對英國金融時報及引述的中央社、其他媒體與個人堅決提出告訴，中國時報社長王丰痛批民進黨政府扼殺新聞自由，並指「新聞自由是台灣唯一強過大陸的競爭優點」，需所有同胞共同捍衛。

王丰下午在中時記者出身的國民黨立委陳學聖、沈智慧，以及國民黨立委賴士葆、費鴻泰、蔣萬安與無黨籍立委陳玉珍聲援下到立院召開記者會，韓家軍「杏仁哥」也號召韓粉在立院外大喊「捍衛新聞自由、力挺中天中時」。

王丰在記者會上點名痛批過去曾任職中時的中央社社長張瑞昌，質疑他為了捍衛民進黨政府散播不實片面報導，並指民進黨過去的民主前輩爭取言論自由，如今卻被民進黨扼殺，是什麼巨大利益驅使？

王丰表示，如果執政做得好，會有「韓流」嗎？「真道理性、真愛台灣」是旺中一貫不變的理念，愛台灣就是為台灣追求更好的日子，回顧中華民國過去70多年的奮鬥經驗，民主自由人權得來不易，新聞自由是民主社會最重要的價值基礎，也是台灣唯一強過大陸的競爭優點，這樣的資產需要所有同胞一起勇敢捍衛、珍惜。

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