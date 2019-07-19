長髮美女畫家奔放創作力 「探索夢想之路」個展

2019-07-19 19:53

〔記者張聰秋／鹿港報導〕就是水！彰化縣鹿港鎮公會堂即日起到8月11日舉辦黃晴椏西畫個展，張張畫作經由斑斕的色彩和奔放的線條，譜出如樂譜般的美妙旋律，欣賞作品，心情獲得解放，對人生充滿希望。

名為「探索夢想之路」的創作展，作品出自畢業於台中教育大學美術系青年女畫家黃晴椏之手，大學時代曾參加全國美展獲得油畫類入選，之後申請在台中港區藝術中心，開啟她的第1次個展，並以畫作風格多元受到好評，此後每年都推出新作及個展，持續舉辦展覽作為創作的續航力。

黃晴椏說，每1幅作品都是心情的沉澱，她喜歡用畫筆和彩色盤陶醉在異想空間裡，構築出美的作品，更享受這種創作的自由度，探索著夢想的路，她期許自己能涉獵更多的風景，將這段旅程的風光分享給每位旅人。

「繪畫是愜意的，是一種最能貼近自己心靈的呈現…」，留著一頭長髮、笑起來很甜的黃晴椏，介紹創作侃侃而談。她說，創作是她的最愛，可以把想說的話、看到的美好事物，透過畫筆表達，作品就是她的生活心情，畫作就是與外界交流的精神傳遞。

鹿港鎮長許志宏表示，黃晴椏的畫筆鮮活，巷弄寫生以及用粉彩或油彩描繪景物，斑斕奔放；動態的小朋友跳芭蕾，甚至3隻小豬的「奔跑吧」都見童趣，作品生動活潑，蘊含深厚的美感，欣賞畫作心情放鬆，年輕人未來前途無量。

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