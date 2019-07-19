揺錢樹！小農百萬年薪非夢事 1棵芒果樹年收1萬元

2019-07-19 20:57

〔記者顏宏駿／埔心報導〕彰化縣埔心鄉特產金蜜芒果，總栽種面積只有45公頃，因為產量不多，農民透過宅配直銷的方式，收入穩定價格，當地年收入上百萬的農民不在少數。

今天埔心鄉農會舉辦「金蜜芒果評鑑會」，其中不乏有年收入百萬的「高薪農民」，他們都靠著獨道的田間管理，栽種出優質的芒果。

埔心鄉舊館村長郭萬4年前從朋友手中接手150棵芒果樹，原本就精於種植葡萄的他把栽種葡萄的經驗應用於芒果，田間管理做得相當到位，芒果甜度每粒都控制在20度以上，風味獨特，創造死忠的客户。

郭萬從說，他維護優質的芒果生長環境，避免病蟲害，生長期過後把不佳、受損的枝椏剪掉，長出新枝椏後，觀察研判哪一枝較健壯再留枝，開花之後，還要疏果，一年下來，一棵芒果樹只留約200顆果粒，由於營養集中，甜度和風味自然高。

他表示，由於種出口碑，在口耳相傳下，他的芒果不用交給盤商，許多老顧客時間到就來訂貨，他每盒6粒裝，賣3百元，每棵芒果樹約長200顆芒果，如果每顆芒果能賣到50元一棵芒果樹就有1萬元的收入，扣掉農資成本，一年也有1百萬元的收入，在鄉下地方能有這樣的成績還算不錯。

總幹事張旗聞表示，埔心鄉金蜜芒果的栽種面積僅有45公頃，跟全台的愛文芒果相較，算是相當少數的水果，因為量少質精，物以稀為貴，創造金蜜芒果獨有的價值，只要農會或農民能有自己的客人或通路，產品品質好，就能創造穩定的收入。

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