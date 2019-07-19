國教新課綱將上路 人本辦素養研習營：素養是虛的

2019-07-19 20:50

〔記者林曉雲／台北報導〕你擔心「素養就要來了」嗎？關於素養的千言萬語，讓你頭昏嗎？以後要怎麼考啊？考題要怎麼出啊？題目越來越長，學生要求哪位佛、拜哪個神啊？12年國教新課綱將在今年8月新學年上路，新課綱強調「素養」教育，人本教育文教基金會也開辦素養研習營，但人本強調「素養是虛的，教法才是實在」，甚至「教法也是虛的，老師才是實在」，研習營廣向老師招手，全程參與的教師可計入18小時研習時數。

基金會表示，與其空洞而抽象地去界定各個素養名詞，不如直接思考如何「教出」那個素養；透過各種教法的對比與探究，想像中的或模糊感覺到的那個素養，做為一個可以追求的目標，它的樣貌就會自然浮現了，這其實是概念形成的正常過程：不是透過語言或別人說過的語言去論述，而是透過實踐或關於實踐的思考去形塑。

森林小學開辦30年，人本教育基金會從去年展開「分享森小系列」；現在又適逢教育界「素養來了」的焦慮，人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，人本因此覺得應該辦「教出素養研習營」，把森小30年來的教學方法分享出來。

素養研習營的課程「教出素養」，分為語文「掌握人間的密碼—拼音認字與閱讀理解」和「開啟心智的泉源—閱讀理解與寫作表達」，數學「由自己出發的數學及數學能力的提升」，生活「解放老師的煎熬—陪孩子成為他自己」及「帶領孩子脫困—對成長的艱難伸出援手」，另也關注老師的素養。

講師群包括人本教育基金會董事長史英、政大歷史學系教授金仕起、中興大學台文所教授廖振富、台北大學犯罪學研究所助理教授林育聖、小說家張惠菁、宜蘭士敏國小校長薛文哲、森林小學教務主任林青蘭等人。以數學為例，委請在體制內採用「數學想想」的老師，針對小孩會感到困難或紛亂的部分，摘取數想中的相關內容，做成一個個簡短好用的「數想隨身包」；「教出素養研習營」將說明老師在教「課本」的時候，可以怎樣隨手取用這些能量小包，以豐富自己的教學內涵。

研習營招生對象是各級學校教師，名額80名，研習營日期是8月14日到16日，線上報名 http://bit.ly/hefteachers2019s 。

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