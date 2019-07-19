秋刀魚限額定案 台灣明年公海最多捕18萬噸

2019-07-19 15:53

〔記者簡惠茹／台北報導〕北太平洋漁業委員會（NPFC）在今年年會中，通過秋刀魚漁獲限額管制措施，漁業署副署長林國平表示，各國明年在公海的漁獲量不得超過各自2018年的漁獲量，因此台灣明年公海捕獲量不能超過18萬公噸，另公海及經濟水域的秋刀魚總容許漁獲量為55.625萬公噸。

林國平指出，NPFC第5屆年會從7月16日到18日在日本東京舉行，會中修正通過新的秋刀魚養護管理措施，訂定秋刀魚漁獲限額，訂定的標準台灣業者也在場表示認同，這是對養護北太平洋秋刀魚資源，邁出關鍵一大步。

漁業署表示，NPFC是管理太平洋公海底層漁業，以及該海域其他國際漁業管理組織尚未管轄魚種的國際漁業組織，我國為該組織會員，該組織管轄魚種包括秋刀魚、白腹鯖、魷魚及深海旗鯛等，涉及我國秋刀魚及北太平洋魷釣漁業利益。

漁業署指出，該組織所管轄的秋刀魚是我國極為仰賴的漁業資源，我國每年7至11月約有90艘漁船於北太平洋公海作業，近年年產量約16萬公噸，去年為18萬公噸，為NPFC公約水域中最重要的秋刀魚資源利用國家之一，漁業利益重大。

NPFC於2015年首次通過秋刀魚資源養護管理措施，限制各國作業船數擴增，並訂定保護秋刀魚稚魚規範，但是當時未訂有漁獲限額管制措施，根據NPFC科學研究結果，目前北太平洋秋刀魚資源量已呈現下降趨勢，呈現過漁狀態，有必要採取避免資源開發率增加之措施，以確保秋刀魚資源健康及永續利用。

漁業署表示，今年NPFC年會中，日本提出秋刀魚漁獲限額管制措施提案，我國堅定表達支持設定秋刀魚總容許漁獲量，至於公約水域與沿岸國專屬經濟水域總容許漁獲量比例，則應反映產業現況，避免對產業造成過大衝擊，同時應訂定各國漁獲限額，避免僅設訂公海容許量，而造成各國競相捕撈，傷害漁業資源。

林國平指出，最後通過的秋刀魚漁獲限額措施，規定明年NPFC公海及沿岸國經濟水域的秋刀魚總容許漁獲量為55.625萬公噸，而公海總容許漁獲量為33萬公噸，各國明年在公海的漁獲量不得超過各自2018年的漁獲量，同時鼓勵各國漁船於每年6至7月間，不至東經170度以東水域作業，以保護秋刀魚稚魚資源。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法