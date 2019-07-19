國庫再添收入 中國越界無船名漁船罰鍰後驅離

2019-07-19 14:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海巡隊不僅是海上守護神，更是挹注國庫收入的金主，今日驅離日前查扣的中國無船名越界漁船，經裁罰90萬後切割漁具沒入後驅離，今年剛剛過半累計至今，已裁罰15艘中國越界漁船，金額高達2215萬元。

今日驅離的中國無船名漁船，是6月3日在花嶼西21浬（距領海基線21浬）處，因越界捕魚遭到帶案扣留，經留置調查46日，依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第29條、第32條及80條之1規定」罰鍰新台幣90萬元整，也是今年澎湖裁罰的第15艘越界中國漁船，累計金額2215萬元，由於今年甫過半，裁罰金額可望再創新高。

中國漁船確定繳納罰金後，今日上午9時許，由澎湖縣政府農漁局派員，展開切割沒入起籠機1台、漁籠124件，11時由PP-5031巡防艇驅離出境；沒入相關作業漁具，主要是迫使中國漁船必須返回母港補給整裝，不會滯留澎湖海域持續越界作業，同時也告誡船員若再犯，不僅扣留期限延長，裁罰金額也會加倍計算。

至於每次中國漁船越界遭到扣留，只要我方法院作出裁罰金額，不管金額多寡，往往半日內中國漁船就能繳清罰款，立即驅離出境，相當令各界好奇錢從那來？通常中國漁船都是集團式作業，成立互助會公司，發生事情由各漁船負責籌款，交由台灣聯繫人代為繳納，因此罰不怕，對於重金罰鍰不放在眼裡，才會肆無忌憚越界作業。

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