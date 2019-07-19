吸引日客來台鐵道旅遊 台鐵推JR四國版3支線週遊券

2019-07-19 13:44

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣與日本四國地區除原有桃園－高松（香川縣）定期航線外，今年7月再新增桃園－松山（愛媛縣）定期航線，大幅增加2地往來便利性。台鐵局表示，配合交通部與觀光局推展鐵道觀光旅遊，同時紀念台鐵局與JR四國友誼邁入第3年，特地推出JR四國版限地、限量3支線週遊券，由交通部政次黃玉霖於日本松山站親自贈送1千張，作為對四國民眾的邀約，歡迎日本旅客以2地同名的松山為起站，前來台灣體驗最富風情、最具人情味的小鎮之旅。

台鐵局松山車站於102年10月13日，與日本JR四國松山站締結為期2.5年的姊妹站協議，後續因雙方建立良好情誼及互動，於105年2月25日續結永久性姊妹站協議，並提升交流層次及內容，促成台鐵局與JR四國同時簽署友好鐵路協議。這次特別印製1000張日文版週遊券，且與現行販售的1日券不同的是，該券5天內可無限次搭乘平溪、內灣、集集支線；而JR四國也贈送台鐵局200套下灘站紀念車票，後續將會找尋時機在松山站舉辦活動，並贈予參與活動旅客。

台鐵局表示，未來將利用環島路網特性，持續推展鐵道觀光旅遊，以多元化策略吸引本國籍與外籍遊客，利用鐵路旅遊台灣。

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