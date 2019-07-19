睡蓮、荷花分不清？新北雙溪一探究竟

2019-07-19 12:12

〔記者林欣漢／新北報導〕很多人好奇夏天的代表性花卉中，荷花、蓮花或睡蓮三者有什麼不同，新北市政府表示，荷花就是蓮花，荷花和睡蓮則是不同屬的植物，外型也大有差異，現在雙溪區的荷花田正值花期，即日起到七夕情人節還有一系列「花劇場—魚戲荷中」、「夜賞睡蓮」特色活動。

新北市綠美化環境景觀處表示，荷花和睡蓮都屬睡蓮科，但分別屬「蓮屬」及「睡蓮屬」，從外觀就可以明顯看出兩者的差異，荷花為挺水植物，花與葉會長出長柄隨風搖晃；睡蓮則是浮水植物，蓮葉緊貼著水面，花離水面不到30公分。

此外，荷花與睡蓮在花與葉的形狀上也有很大差別，荷葉平滑有毛不沾水，常可以看到水滴在荷葉上滾動，且荷花花型較大而飽滿，花色多為白色、粉紅色；睡蓮葉片偏圓並有V型裂縫，花朵小但顏色較多且鮮豔，有白、紫、桃紅，粉紅等等。除了具觀賞價值，荷花還有蓮子、蓮蓬、蓮藕等多個部位可供食用，睡蓮花朵則可用來泡茶或製作香水。

景觀處表示，荷花和睡蓮是夏季兩大代表花卉，雙溪上林荷花田都有大規模栽植，包括大賀蓮、牡丹蓮、霸王蓮、子母蓮、觀音蓮等品種，緊接著荷花的腳步，現在睡蓮已進入綻放時期，因應睡蓮夜間綻放，日間閉合之特性，今年特別設置夜賞睡蓮區，以太陽能球燈妝點睡蓮池，每當夜幕低垂，各色光影總能將睡蓮小巧別致的花，以及緊貼水面的葉片點亮，襯托得亮眼繽紛。

此外，由北藝大學生劇團精心打造的「花劇場-魚戲荷中」20日下午4點30分、28日下午3點30分都還有表演，歡迎民眾前來雙溪觀賞，賞花兼長知識，認識環境生態與在地風土人情。

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