屏縣來義無障礙幸福巴士通了 可用敬老卡點數搭乘

2019-07-19 09:45

〔記者羅欣貞／屏東報導〕改善原鄉公共運輸，屏東縣政府積極輔導原住民鄉推動幸福巴士，來義鄉幸福巴士本週正式通車，除了是屏東縣第1個以無障礙中巴營運的原鄉，也是第1個可用敬老卡點數搭乘的幸福巴士。

來義鄉幸福巴士從昨日起正式投入服務，每週一、週二、週三、週五提供4條固定班次路線，服務大後、來義、新來義及南和村部落鄉親至枋寮醫院、屏東基督教醫院，而週四則規畫彈性路線服務，鄉民可透過村長、村幹事撥打電話至公所預約，滿足鄉民醫療需求。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，來義鄉位於屏東縣中央偏東，鄉內部落有來義、義林、丹林、古樓、文樂、望嘉、南和等7村，八八風災過後，部分族人遷至新來義部落，但鄉內公路客運8209、8211路線僅經過古樓、丹林、義林及來義部落等，且並未服務枋寮醫院、屏東基督教醫院等民眾有就醫需求的地點。

為補足現有公共運輸不足，屏東縣政府、交通部公路總局與中山大學高屏澎區域運輸中心共同輔導來義鄉公所規劃4條固定路線：週一大後－枋寮醫院線、週二南和－屏東基督教醫院線、週三新來義－枋寮醫院線以及週五大後－屏東基督教醫院線，週四另規劃彈性路線服務，且考量上述路線皆以就醫需求為主，於是引進無障礙巴士。

該鄉是屏東縣首創可用敬老卡扣抵點數搭乘的幸福巴士，枋寮醫院線1趟來回僅需20元、基督教醫院線1趟來回則是30元，65歲以上長者及6歲以下孩童皆可半價搭乘，預約專線：08-7850251。

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