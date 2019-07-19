運輸業年度盛事 「商業車博覽會」高雄展覽館登場

2019-07-19 08:09

〔記者張忠義／高雄報導〕運輸業年度最大盛事「2019商業車博覽會」首度在高雄展覽館登場，超過二十家運輸公會聯手協辦力挺，百大品牌新品齊發，加上全球最新的純電卡車試駕體驗，還有中華智慧運輸協會注入智慧運輸的學研成果，創下運輸業第一次產官學聯手，希望為商業車產業拼出上億商機。

「2019商業車博覽會」有各式各樣的商業車，從電動物流兩輪摩托車到客貨兩用車、廂式商旅、露營車、福祉車、皮卡/小貨卡、重卡、曳引車、遊覽車、電動堆高機械車輛、大型餐廚車、冷凍冷藏物流車、罐體等，讓所有參觀民眾眼睛為之一亮。

商業車展覽規模規劃了六大展區，包括「重型商業車區」、「車體打造區」、「輕型商業車區」、「系統與服務區」、「零件耗品區」及因應運輸業新趨勢及政府節能環保交通政策增闢「智慧運輸暨新能源區」等，有超過上百個商業車相關品牌聯合新品發表。

此外，首度增闢「智慧運輸暨新能源區」，以展出新能源車款為主並傳遞政府單位為推動環保新能源與智慧運輸的政策方針，也將成為引領國內商業車壇未來走向的最佳指標。

「2019商業車博覽會」即日起至21日在高雄展覽館舉行，每天展出時間為上午9時至下午5時，大會詳情請上活動官網（http://expo.cvn.com.tw/）查詢。

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