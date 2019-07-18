台南畜禽糞集中場選址 八翁酪農旁土地入列

2019-07-18 22:57

〔記者王涵平／台南報導〕農業循環資源利用中心選址惹議，台南市政府今召開評估會議，針對台糖原先盤點的四處土地進行討論，都列為「保留，不適宜開發」，將與農委會共同評估柳營區八翁酪農聚落旁一處土地（約0.8公頃）的可行性。

會議由南市副市長許育典主持，針對農業循環資源利用所需土地位址之可行性及法規面進行評估，他表示，為去化畜牧場畜禽糞問題，設置資源利用中心是政府重要工作，關於選址議題將依照市長指示，資源利用中心設置必須避免造成臭味、作好環境綠美化及避免影響民眾生活，也要傾聽民眾的聲音，謹慎評估相關位址。

農委會、台糖公司、嘉南農田水利會及市府相關局處與會，為協助南市轄內畜牧場畜禽糞便去化問題，秉持「零臭味、零污染、零排放、遠離聚落」原則共同研議可用土地。

之前盤點的4處土地，1.六甲區土地因鄰近柳營區德元埤水庫集水區，以致有土地需進行解編及開發前要進行環評問題。2.白河區土地因距離周邊聚落過近等問題。3.新營區土地周邊鄰近聚落及學校等問題。4.安定區土地因鄰近聚落及臺灣歷史博物館等問題。充份討論後，4處土地建議不列入農業循環資源利用研究中心備用位址。

另外，會議過程建議基於公益性質及靠近畜牧產業聚落，減少運輸成本等考量，評估柳營區八翁酪農產業聚落旁的土地做為資源利用中心的可行性。

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