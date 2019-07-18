夏客共來尞！快來桃園報名客庄夏令營

2019-07-18 20:58

［記者許倬勛／桃園報導］正值暑假期間，各地的主題夏令營陸續登場，市府客家事務局串聯客庄地區17所特色國中小，舉辦「桃園客庄聚落主題遊學計畫」，各校以在地特色為主題推出有趣的遊程及DIY體驗，今年更加入時下最夯的露營活動，活動已開跑至10月19日止，共有27場次，歡迎親子報名參與「夏客共來尞」！

參與遊學計畫的學校包含有大溪區的大溪、南興國小，平鎮區的山豐、宋屋、祥安國小，楊梅區的上湖、瑞埔國小和楊梅國中，新屋區的大坡、永安、東明、笨港國小，龍潭區的石門、高原、龍星、龍源國小，以及首度加入的觀音國小。

桃園市長鄭文燦說，桃園是客家大庄，文化底蘊深厚，而文化扎根有很多面向，透過遊歷當地景點、實際體驗當地的人事時地物，甚至是品嘗特色小吃，都是很好的方式，以龍源國小的「桃映虹茶聚落」活動為例，校方安排一天遊程，由專業文史工作者、導遊帶領孩子們走訪茶園，品茗名聞遐邇的桃映紅茶，領略龍潭茶鄉的魅力。

自4年前開辦遊學活動以來，活動頗受民眾好評，今年首度推出2天1夜的「石門客庄露營趣」，由專業童軍帶領親子體驗紮營，更安排天文專家用客語引導夜間觀星，白天則規劃走訪古道、生態區及三坑老街等在地景點，訊息在網路公布後，引起熱烈回響，僅剩稀少名額。

客家局長何明光表示，遊程規劃是以校園為核心，向外延伸至社區的客庄人文景點，並搭配特色DIY體驗課程，讓參與的親子走讀桃園，認識「山客、海客、都會客」的多元風貌，歡迎大家踴躍報名、為孩子留下溫暖的客庄夏季記憶。

活動梯次、詳情及報名資訊可至臉書搜尋「夏客正來尞-2019桃園客庄聚落主題遊學系列活動」或上活動官網（https://hakkafun.com/）查詢。

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