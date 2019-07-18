海風中開出花朵 澎湖擴大造林 看齊新加坡

2019-07-18 21:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖因地勢平坦，無高山可聚雲，因此年降雨量小於蒸發量，導致造林工作不易，但在軍方及造林工作隊努力不懈下，至今已小有所成；澎湖縣長賴峰偉希望更進一步擴大造林，向新加坡看齊，營造美麗花園城市。

農漁局今日在主管工作會報，報告「擴大植樹造林預定做法」，指出澎湖東北季風強烈且攜帶大量鹽分、土壤貧瘠、氣候乾旱缺水等因素，林木生長較需管理維護，未來造林將朝選定舊有造林地更新林相、營造複層林、新植造林3大方向前進，以增加澎湖林蔭面積及森林碳吸存量。

另外澎湖縣府農漁局委由澎湖造林工作隊新植造林，已完成尖山發電廠、澎湖科技大學、東衛、龍門，面積共3.468公頃，造林數量計2萬3040株。補植造林已完成澎湖科技大學、合界橫礁遊憩區，面積共1.74公頃，造林數量合計2,720株。

今年預計新植造林地點有白沙鄉講美至鎮海道路西側約1公頃，馬公井垵漁港東南側面積約2公頃。林相更新地點預計為201縣道興仁水庫旁雙湖段及西嶼鄉竹灣段共約13公頃。賴峰偉表示，過去他任內克服澎湖缺水、鹹水煙、強風等地理不利因素，植栽綠化，種植百萬棵樹木，增加綠化量及綠覆率，現在203、204縣道樹木高聳，蒼翠挺拔。他期盼農漁局能以創新思維，前瞻性規劃，向新加坡看齊，打造林蔭茂密的花園城市邁進。

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