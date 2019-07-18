指考超級黑馬！中女中樂旗隊員大驚奇 校排47％拚上台大

2019-07-18 19:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕真的是超級大黑馬！台中女中樂旗隊員房奕伶高一、高二因花太多時間練社團，原本成績僅校排47%，數學甚至曾只考30多分，學測考砸的她，指考拚出數乙100分佳績，成績更大躍進考出中女中社會組前5大、校排前1%的地位，可望前進台大商學科系。

房奕伶國中時就參加樂旗隊，升上女中也延續興趣，僅管常要正中午日曬或放學後留校練旗術，她樂在其中，當時花不少時間練社團的她，沒把課業放第一，高一成績曾是全班倒數，數學也曾只考到30多分，甚至高一、高二校排僅在全校47%的地位。

房奕伶雖自高三起收心，各科成績雖慢慢爬升，但學測成績還是不理想，數學僅考至13級分，距離她的台大商科夢想十分遙遠，她重新調整讀書步調，從未補習的她針對數學科罩門，用「面對它、處理它、挑戰它」的心法，破除心理障礙，每天起床第一件事就是算數學，拿考古題練寫，每天一定練完1到2回才罷手攻讀其他科，累積答題的熟悉度與速度，慢慢找回讀書的節奏，指考前最後一次的模擬考，已能考出組排前5的佳績。

不過，今日指考成績出爐，原本不拿手的數學，房奕伶一口氣考到100分佳績，讓她又驚又喜，考出總分達510.68分，可望前進台大商學相關科系，讓她開心分享堅持到底就有收穫的心情。

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