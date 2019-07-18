指考成績出爐 中一中三類組不含國文最高451.7

2019-07-18 19:22

中女中一類榜首531.7 三類不含國文科446.65

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學指考成績出爐，台中一中今年成績亮眼，第一類組榜首邱酩壬考出539.9分；三類榜首則由余承恩以451.7分奪下（加計國文87.2則為538.9）；台中女中一類榜首則是王昱婷考出531.7分；三類含國文科的榜首則由張簡毓倫考出524.75分，三類若不含國文科則是高苡晴考出446.65分最高分。

台中一中統計，第一類組總分達450分以上有58人，最高總分邱酩壬考出539.9分；第二類組總分達375分以上有105人，最高總分452.8也是三類榜首余承恩拿下；第三類組不含國文科，總分達410分以上有30人。

台中女中一類達481分以上有23人，榜首由王昱婷531.7分拿下；二類總分達388分以上23人；三類總分達470以上者有19人，6科最高分是張簡毓倫524.75分，身兼二、三類榜首，若不含國文科則是高苡晴考出446.65分最高分。

中一中學生邱酩壬對法律極有興趣，但原本成績在校內社會組排口均前5大的他，學測慘踢鐵板，無緣第一志願的他，決定力拚指考，歷史重唸、地理、公民熟讀講義，英文則是考前1個月天天寫考題「考一遍」，練習手感。

邱酩壬因已沒有退路，為讓自己保持戰力，除在書桌前夾上台大校門的照片外，愛法律的他目標台大法律，更在手機頁面放上台大法學院大樓照片，讀累了就拿出照片激勵自己一定要擠進窄門，終於考出佳績，公民科更考出100分，可望如願以償，他盼未來能當檢察官。

至於中一中第二、第三類榜首余承恩讀科學班，學測時僅國文差1級分，無緣拚台大醫科，學測後就全力拚指考，但因他讀科學班，高三每周一到週四均要前進交大上課，還要進行個別研究，只能利用剩餘時間拚指考，用循序漸進的方式累積實力，結果如願拚出好成績，可望前進醫科。

至於女中的張簡毓倫學測也沒考好，立志讀醫的她在學測考完對完答案就知道要拚指考才有機會，考前60天全力拚指考，尤其學測數學沒考好，她每天數學科要練寫一遍考古題，考前30天改練兩份題目，到最後衝刺、考前10天改每天練3份題目，強力練習下建立全面應答能力，也如願拚出佳績。

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