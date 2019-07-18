農業保險試辦今年已破60億 梨農好康逗相報

2019-07-18 18:22

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會試辦農業保險4年來，總投保金額已經突破60億元，台中梨農劉霖傳4年前保了全台灣第一張農業保險試辦保單高接梨，後續沒有間斷的持續投保，甚至還把產銷班3分之2成員都拉去投保，他說，「一定要保」，這麼好的投資報酬率怎麼可以放棄。

行政院院會今天決議通過「農業保險法」草案，並函請立法院審議，農委會今天下午舉行記者會，說明農業保險法內容，陳吉仲指出，專法是為了建立完善的農業保險運作機制，保障農民收入穩定，內容涵蓋農業險推動、農業保險基金與危險分散機制等等。

農金局副局長李聰勇表示，過去15年來平均每年災損123億元，平均每年農委會給予31億元現金救助，但是只能涵蓋損失的2到3成，其他7成5仍需要農民承擔吸收，歷年較大的農損災害出現在2005年的211萬元、2009年291萬元以及2016年的383萬元，氣候變遷影響下，災損越來越嚴重。

農委會從2015年起已經開發15項品項和20張保單，李聰勇指出，其中有6種保險保險類型，包含實損實賠、災助連結、收入保障、降水低溫參數、區域收穫和撲殺連結等等，過去4年來的推動成果，從第一張高接梨保單開始，目前投保件數已經有2萬9000件，投保面積4萬7000公頃，保險金額已經累積超過60億元，理賠金額約8000多萬元，理賠件數已經超過900件。

梨農劉霖傳種梨已經20多年，他說，種梨子以來，最嚴重的一次損失少收穫了50多萬元的梨子，4年前農委會剛開辦保險的時候，是因為在做保險的弟弟介紹給他，他一投保後，年年都有獲得理賠，保險理賠金加上天然災害補助現金，保費政府還有補助，一甲地8000多元的保費，對他來說投資報酬率非常高。

劉霖傳舉例，去年他種4甲地，全部都投保寒害保險，當年因為寒害，保險理賠拿了20多萬，天然災害現金救助也拿了20多萬，對他來說真的很受用，所以才會年年投保，而且產銷班16個人中，他已經好康逗相報，推薦3分之2的人都參加投保。

蛋雞業者陳秋池也已經投保農業保險2年，他說，原本自己雞場管理就相當嚴格，投保是再買份心安，如果沒有理賠，那是有老天爺照顧，如果一旦發生問題，也有保險可以協助，禽流感撲殺補償可以負擔6成損失，加上保險理賠2成5，等於如果遇到問題，他自己只要負擔1成5。

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