醫病》子宮肌瘤也能吃冰 中醫師籲「適時適量」

2019-07-18 18:10

〔記者蔡思培／台北報導〕炎熱夏天來臨，一名子宮有約4公分平滑肌瘤的女子因為冰品吃太多，一到行經期下腹就有明顯悶痛感。中醫師指出，吃冰容易造成身體的微小血管收縮，會引起子宮腔體的微循環障礙，若經血排出不順或凝成塊狀，血塊排不出就會導致疼痛，建議子宮肌瘤患者吃冰要適量。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科中醫師周宗翰表示，罹患子宮肌瘤的女性雖然可以在大熱天吃冰，但是食用的份量與時機要多注意，建議選在正午11點至16點的時候吃，而且只要吃到體溫降下來就好。

周宗翰也說，很少人吃冰只吃清冰，大多會加糖漿、煉乳、水果等甜品，若冰品佐料富含糖分也不好，甘食厚味容易導致體內濕氣堆積、聚濕成痰，如果晚上吃也更容易導致熱量的堆積，形成容易肥胖的痰濕體質（痰濕指的是體內氣血津液運化失調或外界水濕侵襲入體，在體內異常積聚、停留）。

周宗翰說，很多人常認為身體燥熱，多吃一點冰或是喝啤酒消暑無妨，但吃冰其實會讓身體更燥熱。若以脂肪含量高的冰淇淋為例，其中的脂肪、碳水化合物、蛋白質都是會讓身體在進行消化作用時造成體溫上升的物質，因此吃冰淇淋的降溫作用只是暫時，無法真正讓身體散熱。夏天喝啤酒則會利尿，喝得越多反而身體越脫水，還會刺激血管擴張進而使皮膚變高溫。

周宗翰指出，有子宮肌瘤的患者若喜歡油膩厚味、甜食、愛喝酒或攝入過多鹽分、飲水不足，都會導致血液過分黏稠。台灣天氣常是濕熱的狀況，若內在飲食失調加上外面環境干擾，濕熱氤氳而生，內外皆都會顯得「濁」，也會讓身體喪失了應有的免疫能力，對於子宮肌瘤也會有負面的影響。

周宗翰建議民眾，夏天可以自行製作有益健康的「烏梅三豆飲」，只要取紅豆、綠豆、黑豆各兩把，與烏梅約12顆和適量的冰糖，加上2000cc的水煮30至40分鐘，濾汁後就能當飲料服用。飲料中的紅豆有養血、消水腫效果；綠豆可清腸胃熱毒；黑豆可補腎氣、補充肝血；烏梅主則可調整腸胃功能，促進新陳代謝，進而能改善子宮肌瘤的體質。

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