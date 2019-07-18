5歲幼童嘔吐腹痛+血便 原來是「梅克爾憩室」作怪

2019-07-18 16:28

［記者洪美秀／新竹報導］5歲的楊小弟因反覆嘔吐與肚子痛被送到急診，且有血便症狀，經住院檢查後，不僅皮膚與結膜變蒼白，也有貧血現象，經台大新竹醫院小兒科進行腹部電腦斷層與梅克爾核醫掃描檢查，診斷確定是梅克爾憩室。

因楊小弟持續血便且腹痛加劇，立刻進行腹腔內視鏡梅克爾憩室切除手術，手術中發現楊小弟除有梅克爾憩室，也合併梅克爾憩室炎、憩室穿孔與沾粘性腸阻塞情況，經手術切除後，楊小弟恢復良好且順利出院。

台大醫院新竹分院小兒部醫師徐千婷說，梅克爾憩室（Meckel's diverticulum）是小腸常見的一種先天性異常，發生率為一般人口的2%。其發生原因在於胚胎早期，臍腸繫膜導管未在胚胎期第5到第7週消失，形成一段退化不完全的憩室。

梅克爾憩室主要分布在迴腸，距離迴盲瓣約50～75公分處。因憩室內會出現腸道以外的異位黏膜組織，如胰組織與胃組織，造成憩室附近的腸道黏膜長期受到胰酵素或胃酸侵襲，因而形成腸黏膜潰瘍與出血的情形。

徐千婷說，梅克爾憩室多在2歲之前會出現症狀，但是發生症狀的年齡可以從嬰兒到成人都有可能。臨床症狀兒童多為無痛性血便，但也可能有貧血、腹痛、嘔吐等，一些少見而嚴重的個案甚至會以憩室炎、憩室穿孔併腹膜炎、腸阻塞、腸扭轉或合併腸套疊表現。

而梅克爾憩室診斷主要靠梅克爾核醫掃描檢查顯示異位性胃黏膜組織，若出現臨床症狀，以手術切除為主要治療方式。梅克爾憩室或其併發症因早期症狀不典型，臨床上易與腸胃炎混淆，提醒家長若孩子出現大片血便，或嚴重腹痛等異狀，應盡早就醫檢查，及時治療。

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