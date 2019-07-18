幾米小火車防颱「預警性下架」民眾笑：白降了

2019-07-18 15:11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣丟丟噹森林公園的小火車，是宜蘭市區的地標之一，配合防颱，縣府17日將小火車降下「避風」，預計明天上午重新升空，一來一往需耗費近10萬元進行防颱，不過，今宜蘭天氣無風、無雨，有遊客笑說「小火車白降了」，對此，縣府說，這是防颱必要措施。

幾米小火車103年2月完工，第1節是復古火車頭，後面則有5節車廂，全部都由木材打造，總重約3公噸。小火車高掛丟丟噹公園半空中，營造「飛天」景象，是宜蘭火車站前的著名景點與地標。

不過，小火車曾在2015年因蘇迪勒颱風被毀，縣府花了300萬元及半年時間才修復完成，為了避免小火車再墜落，每次颱風警報發布後，縣府都會派員「預警性下架。」

昨氣象局預估輕颱「丹娜絲」會撲向台灣，縣府派員將火車降下，不過今天宜蘭天氣卻放晴，無風也無雨，且丹娜絲與台灣也漸行漸遠，有民眾見小火車預防性降下，對比晴朗天氣，笑說「白降了。」

縣府統計，每次颱風降下小火車，需花費5小時、約4萬元，颱風走過後重新吊起，則需要約6萬元，一來一往至少需耗費10萬元。

縣府說，只要海上、陸上颱風警報一發布，就會依標準程序作業，畢竟損壞維修費更驚人，降下小火車是必要性的防颱措施，預計明天上午會將火車重新吊掛上去，恢復原貌。

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