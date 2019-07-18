丹娜絲海警最快今晚20:30解除 明低壓挾豪大雨襲東、南部

2019-07-18 15:19

〔記者蕭玗欣／台北報導〕受太平洋高壓導引氣流影響，輕颱丹娜絲加快腳步離開，中央氣象局預計最快今晚8點30分可望解除海上颱風警報。不過，今天台灣仍受颱風外圍環流影響，加上午後熱對流加持，嘉義以南、恆春半島及蘭嶼地區可能出現局部豪、大雨；菲律賓西側低壓預計今深夜接近台灣南端，並沿著東部近海北上，明天南部、東半部持續嚴防豪、大雨，其他地方則以短暫陣雨為主。

氣象局表示，丹娜絲中心目前在台北東方約250公里海面上。近中心最大風速每秒20公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺，相當於10級風，7級風暴風半徑150公里。

根據最新氣象資料顯示，颱風暴風圈已進入台灣北部海面及東北部海面，對東半部海面及北部海面構成威脅。預計此颱風強度有稍增強且移速有增快的趨勢，嘉義以南地區降雨也將逐漸增強。

氣象局持續對嘉義以南地區、恆春半島及蘭嶼發布豪雨特報，東半部地區及雲林以北山區亦有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。

氣象局表示，最快今晚8點30分就能解除丹娜絲海上颱風警報，丹娜絲今晚過後將逐漸遠離台灣，朝日韓一帶前進。

至於菲律賓西側的低壓，今天深夜將北上靠近台灣，明天從台灣南端沿著東邊近海北上，路徑和丹娜絲類似。氣象局提醒，雖然低壓目前增強為熱帶低壓的機會越來越低，但明天接近台灣時將帶入暖溼西南風水氣，中南部、東半部要留意大雨或豪雨，其他地區短暫陣雨，北台灣降雨空檔則比今天增加更多。

週六台灣天氣仍受低壓帶影響，但各地雨勢趨緩，南部則可能有局部大雨發生，下週日到週四除中南部仍有些微水氣，其他地區以午後雷陣雨為主，各地氣溫將回到夏季天氣型態，白天高溫為33到35度。

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