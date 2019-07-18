潭子區仁愛路二段221巷遇雨即淹 水利局爭取補助改善

2019-07-18 15:08

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區仁愛路二段221巷附近，遇雨即淹，附近居民表示，現在只要一下雨就擔心家裡淹水，水利局爭取前計畫補助1000萬元，將於明年元月起施作250公尺長的雨水下水道改善，並於今天辦理會勘說明；副市長楊瓊瓔、市議員賴朝國及嘉仁里長林瑞文建議提前在今年施作、趕在明年汛期前完工，同時將雨水下水道延長約60公尺，避免居民再淹；水利局原則同意，因施工期涉及國道四號延伸段替代路與經費來源等問題，需協調相關單位後才能確定。

市議員賴朝國表示，潭子區仁愛路二段221巷附近的仁愛路段，因地勢低漥，排水不及，遇雨即淹，造成居民通行不便，並影響生命財產等安全，要求改善；當地的林姓婦人表示，仁愛路最近4、5年來每年都淹，居民只要一下雨就煩惱。

水利局雨水下水道科長陳世玉表示，仁愛路淹水主因潭子區福潭路既有下水道排洪能力不足，加上仁愛路二段下水道系統尚未建置，致下雨時道路側溝無法順利排入下水道系統，遇雨成災，市府爭取營建署前瞻計畫1000萬元補助，配合國道四號延伸段工程將仁愛路列入今年的替代道路，因此工程預計明年元月動工，8月完工，施作的下水道從北屯圳至仁愛路二段221巷口，全長約250公尺。

副市長楊瓊瓔表示，明年元月施作、8月完工，等於居民還要再淹兩次，要求水利局提前在今年底施工，趕在明年6月汛期前完工，國道四號替代道路可繞道潭陽路解決；嘉仁里長林瑞文則建議下水道應延長約60公尺至仁愛路二段140巷，並增設銜接管，加速側溝排入下水道，才能徹底改善當地淹水問題。

水利局雨水下水道科長陳世玉表示，只要協調相關單位同意後即可辦理。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法