步丹娜絲颱風後塵 南海熱帶擾動「高低層分離」增強難

2019-07-18 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風目前在台北東方約250公里海面上，正加速北上，未來移動速度有加快趨勢，逐漸遠離台灣，而外界關注的南海熱帶擾動「91W」，受到垂直風切影響，也與丹娜絲一樣呈現高低層分離狀況，氣象局預估，增強為熱帶性低氣壓機會降低，但強調無論是否成颱或熱低，對台灣影響都是一樣的。

丹娜絲加速遠離 今晚可望解除海警

根據中央氣象局的觀測顯示，輕度颱風丹娜絲今（18日）下午的中心位置在北緯25.0度，東經124.0度，即在台北東方約250公里之海面上，七級風暴風半徑150公里，目前以每小時30公里速度向北進行，氣象局仍針對台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、東北部海面及北部海面發布海上颱風警報。

氣象局指出，丹娜絲低層環流與附近對流雲系逐漸整合，未來強度有稍增強且移速有增快的趨勢，最快今晚8點30分就能解除海上颱風警報；受外圍環流影響，嘉義以南地區降雨逐漸增強，隨著颱風遠離，入夜後整體降雨稍微緩和，但南海熱帶擾動「91W」明（19日）晨接近，中南部雨勢將再起。

擾動「91W」目前氣象局仍視為低氣壓，日本氣象廳則認定為熱帶低壓，而美軍甚至已對其發布「熱帶氣旋形成預警」（TCFA），認為該擾動有機會在24小時內增強為熱帶氣旋。

「91W」飽受「高低層分離」之苦 難增強

不過氣象局預報員張承傳分析指出，該低壓北抬過程的環境將越來越不利發展，預估發展成熱帶性低氣壓機會降低；氣象局副局長鄭明典也在臉書上表示，因為垂直風切過大，低層環流中心不在強對流區底下，這種現象稱為「高低層分離」；日前丹娜絲也飽受「高低層分離」之苦，難以增強。

目前「91W」環流中心已經在屏東外海，但是強對流區還在更南邊，鄭明典指出，對流區下方仍可能產生新的環流中心。

但無論是否成颱或是熱帶低壓，對台灣影響都是一樣的，氣象局表示，預計明晨起中南部及東南部地區將受該擾動影響出現大雨或局部性豪雨，由於其所處環境較為複雜，路徑及強度預報仍有較大不確定性，影響程度需視其發展及導引氣流而定，請密切注意最新預報資訊。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法