大學指考成績出爐 新竹地區明星高中報考數略減、但表現優異

2019-07-18 14:49

［記者洪美秀／新竹報導］108年度大學指考成績今天出爐，新竹地區明星高中新竹女中、新竹高中和實驗中學參加指考學生的表現都不錯，不過參加指考人數及比例都比往年略少，大多是因學生認為學測成績不理想，想拚理想的大學才參加指考。

新竹女中統計今年參加指考人數有295人，佔高三畢業生693人的42.5%，顯示大多數學生多採學測個人申請方式進大學，而今年指考成績優異，一類組500分以上有14人，450分以上有64人，400分以上累計有102人；三類組 450分以上有14人，400分以上有42人。

新竹女中一類組考國英數乙歷地公，最高分是王暄琇的522.05分，她表示將以台大法律系為第一志願。二類組考國英數甲物化，最高分是莊佾宸的427.05分。三類組考國英數甲物化生，最高分是楊紫婷的494.8分，四類組考國英數甲化生，最高分是郭亮渝的420.2分。

此外，新竹高中今年指考一類組500分以上3人，450分以上21人，400分以上44人。三類組：500分以上4人，450分以上30人，400分以上66人。今年報指考人數381人，約佔50.9%，與去年400人的54.8%差不多，但比例有下降。

其中新竹高中一類組最高分是徐胤嘉的534.6分，二類組考國英數甲物化，最高分是王政邦的440.55分。三類組最高分是翁茂齊的521.9分。四類組最高分是431.7分。

其中第一類組新竹高中最高分的徐胤嘉表示，原本以為學測成績不錯，但成績不理想，於是利用畢業後每天都學校按步就班的練習題庫和歷屆考題，終於把不會的搞懂，如今指考考出高分，很開心，將以台大法律系為第一志願。

實驗中學今年參加指考學生有61人，人數約佔全部畢業生的35%，學生多半是想就讀最想要的科系，所以參加指考，其中二類組：400分以上11人，佔該組人數25%，三類組：450以上1人，400以上6人，佔該組人數25%，一類組：500分以上4人，佔該組30%，400分以上佔85%。

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