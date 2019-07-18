疑遭噴灑除草劑 竹北豆子埔溪畔綠帶枯黃一片

2019-07-18 15:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市豆子埔溪水利大橋上游，近日發現防汛道路兩側疑遭人噴灑除草劑甚至焚燒，造成溪畔枯黃一片長近1公里；噴藥處附近還有水圳和稻田，前竹北市民代表許育綸十分憂心，建議縣府相關單位追查行為人並加強宣導。

縣府工務處水利科表示，並非該科或委外廠商所為。農業處則表示，未接獲管理單位反應，建議養護人員實地訪查了解；如確認噴灑農藥的行為人，將依法裁處。

流經竹北市中心的豆子埔溪，屬於頭前溪北岸支流之一，為縣管河川，也是重要區域排水系統。溪畔綠意盎然，魚群、水鳥多；但是水利大橋上游的左岸綠帶，近日卻變成枯黃一片，甚至有焚燒的痕跡。

許育綸表示，水利大橋往上游的左岸防汛道路兩側，疑遭不明人士噴灑除草劑將近1公里，該溪段側有水圳引流灌溉，附近也有零星水稻田，不僅嚴重破壞生態環境，也可能影響農業安全。農委會在2017年10月5日就曾行文各縣市政府，說明國內除草劑使用量有逐漸增加的趨勢，指示應強化除草劑管理，以達友善環境維護生態的目的。

根據該函示，農委會核准登記的除草劑使用範圍，像是糧食作物（水稻及雜糧作物）、園藝作物（蔬菜園及果樹園）、以及特用作物、造林地等（詳請可至「農藥資訊服務網」查詢），請地方政府協助向所屬機關、業務承包業者及轄內使用除草劑者加強宣導，非屬前述核准登記的使用範圍，均不得使用除草劑；違反者，請逕依農藥管理法第53條規定加重裁罰。

許育綸說，過去常見「熱心人士」將使用剩下的除草劑，順便在附近的公共道路噴灑除草，卻反而造成生態浩勢；他建議主管單位協調警方追查，並加強宣導除草劑的限用區域，尤其是水源重地。

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