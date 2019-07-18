侯友宜今早返國 趕赴汐止秀山路勘災

2019-07-18 14:25

〔記者俞肇福／新北報導〕輕颱丹娜絲陸上颱風警報昨晚解除，但新北市長侯友宜急忙從北歐搭10幾個小時飛機緊急今早返台坐鎮，他今早趕赴汐止區先前坍塌秀山路邊坡勘災；侯友宜表示，「料敵從寬、禦敵從嚴」，不能輕忽後續外圍環流帶來的雨勢影響，尤其是東北角地區會有長浪，請民眾切勿到該區域嬉戲。

侯友宜說，在北歐參訪過程中一聽到颱風可能影響到新北，立即從北歐回來，他相信用這個態度全力備戰，能讓民眾生命財產安全得到最大保障；被問到有沒有時間休息，侯友宜強調，休息不是重點，重點是及時趕回來，並全程掌握狀況，才是他要做的事。

侯友宜說，這一次特別到北歐四國去了解在社會福利國家裡面，有一些他們做得很好的，譬如說老人照顧、性別平等，以及親子的共融式遊具，還有他們的教育，在這北歐四國裡面可以講都是世界學習的方向，那特別去參訪，可以讓新北市已經在推動的部分做一個落實的見證；也能夠做一個調整，更重要能夠學習有一些新的想法跟觀念，帶回來給新北市，對這幾項工作的推動，讓新北市的市民能夠安居樂業，才是我們這一次參訪最大的目的。

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