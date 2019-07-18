指考名額回流大降 補教建議志願選填保守以對

2019-07-18 14:28

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學考試分發名額今公布，僅剩3萬4576名，比去年少5687名，補教界預估，此將連帶影響今年大學各科系的落點，在僧多粥少情況下，建議考生志願選填應保守以對，若要進攻夢幻科系，最好在20個以內，更應拉大安全科系的範圍與數量，避免落榜。

補教老師司福民解釋，今年指考名額3萬4千多名，比去年的4萬初還少了5千多名，連帶影響到考生落點，考生需先取得今年跟去年的各科累積人數對照表，要找出志願科系的去年最低錄取分，回推人數後，再把今年名額短少的情況考慮，將數據乘上86％，才可推算出個人成績與實際落點。

補教老師劉駿豪說，考生估算落點，還要注意科系的不同科目加權計分，但因今年受到名額大降的影響，考生選填志願必須「保守以對」，建議志願範圍拉大拉廣，夢幻科系衝刺最多20個，落點甚至自認安全的科系應該多填，善用100個志願數，更認為此情況未來恐再發生，未來分發會應考慮「志願無上限」來應對。

補教預估，三類組醫學系最少須424分，台大醫至少要449分，二類組的台大電機則估429分，台大資工要426分左右；一類組則有不同的採計及加權組合，看5科的台大國企今年約要618分、看3科的政大財管約要443分左右。

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