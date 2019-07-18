東勢巷弄美食嘉年華將於7月27日登場！

2019-07-18 14:06

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢巷弄美食嘉年華將於27日在東勢客家文化園區展開！台中市經發局今年邀請20家在地特色店家，聯合展售精緻商品及美食小吃，並推出百元園遊券，限量1000 人，民眾消費滿百即可抽聲寶43吋電視、任天堂switch、谷關溫泉住宿券等大獎，並結合台中購物節活動，民眾消費購物滿500元，登錄發票即可抽豪宅、名車。

經發局表示，今年巷弄美食嘉年華活動集結20家在地優質店家聯合展售，並提供1000個名額的百元園遊券要送給民眾，凡今日起前600名網路報名自駕遊者及活動當日現場前300名民眾出示台中購物節app手機登錄畫面；及活動現場限量100名出示7月份東勢、谷關地區住宿證明者，皆可兌換園遊券。

東勢客家文化園區內的東好市集，當天也將共襄盛舉，並邀請在地舞蹈團體及國樂團、海洋魔幻劇團戲劇、魔術表演及Live band演唱，同時安排有客語教學及木作新丁粄DIY體驗等，寓教於樂，希望讓更多人認識山城的美食與特色。

除了多樣表演與美食外，民眾消費滿百元即有機會抽中43吋電視、任天堂switch、谷關溫泉住宿券等好禮，活動當天於拍照打卡區打卡上傳，並出示台中購物節app手機登錄畫面，就送限量100支環保吸管，當日消費滿500元也可登錄「台中購物節」APP，參與千萬豪宅、房車、電動機車等抽獎活動。

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