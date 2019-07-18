花蓮推多元支付服務 據點達800處

2019-07-18 13:50

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮近3年來推動多元支付服務，整合電子票證、信用卡、電子錢包及跨境支付等多種無現金支付方式，簡化消費者付款程序並降低商家交易成本，目前據點已多達800處；明晚即將登場的原住民聯合豐年節，一旁市集百家攤商，也全數加入單一機台支付行列，方便遊客「嗶一下」輕鬆付款。

花蓮縣政府於2017年起，與經濟部工業局、在地商家、中華電信等單位合作，整合國內外信用卡、行動支付及電子票證等支付方式，提供店家使用單一機台就能收銀服務，截至目前簽約機台已多達800台。

其中又以東大門夜市和花蓮金三角商圈所提供的多元支付服務商家最多，目前知名伴手禮業者相繼加入，農會超市及在地連鎖百貨業也提出申請裝設，民眾將可使用國內外信用卡、街口支付、LINE Pay等行動支付，及愛金卡（iCash）、悠遊卡、一卡通等電子票證付款。

縣府觀光處長唐玉書說，花蓮東大門夜市和商圈已逐步整合多種主流支付方式，明起一連3天登場的原住民族聯合豐年節，一旁設有智慧市集，130攤商也會全數提供多元支付導客服務，方便遊客使用各種支付，協助商家導客導購，提升花蓮觀光產值。

她強調，花蓮除引進多元支付導客服務，也成功推出線上數位消費券平台，打破傳統紙本優惠券模式，使用「花蓮好Q」數位消費券，自3月底推出迄今，受到民眾廣大迴響，已有近4萬人加入Q粉行列，總使用點數高達百萬點，兌換率約達40％。

唐玉書說，花蓮努力朝智慧觀光友善城市邁進，盼透過多元支付及數位消費平台，方便消費者只要「嗶」一下就能輕鬆付款，同時配合各家行動支付行銷活動，讓民眾可以獲得滿滿折抵回饋，提高觀光消費意願。

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