全球產值達500億美元 五星飯店爭相推出珍奶披薩、蛋塔

2019-07-18 11:56

〔記者蕭玗欣／台北報導〕珍珠奶茶被譽為台灣之光，曾進入CNN有線電視網「全世界最好喝飲料調查榜」，更被日本媒體形容為好喝到停不下來的飲料。為搶攻「台灣之光」珍奶商機，國內飯店業將珍奶「入菜」，融入可頌、蛋塔、披薩、慕斯蛋糕，有甜有鹹、有中式也有西式，讓人感覺既熟悉又新鮮，更顛覆消費者對珍奶的想像。

台北凱撒飯店表示，根據台灣連鎖暨加盟協會統計，每一年大約可以賣出10億杯，在全球更是牽動500億美元的產值。

晶華酒店表示，珍珠常見的有白色原味以及咖啡色黑糖口味兩種，最早可回溯到清朝年間，台灣進貢給慈禧皇后的壽禮，當時是使用木薯粉代替一般糯米粉製成類似元宵的「粉圓甜羹」，慈禧品嘗之後對於它晶瑩剔透的外表以及有別於軟糯元宵的Q彈口感讚不絕口，從此粉圓名聲大噪，順勢成為台灣家喻戶曉的甜品。

晶華酒店為顛覆消費費者味蕾，集結飯店5間餐廳主廚巧思，推出一系列珍奶料理，有外型宛如一片黑糖珍珠瀑布般流下的珍珠奶茶戚風，包括外皮金黃酥脆的完美口感，內餡夾入以鮮奶油、紅茶、糖慢火熬煮而成的奶茶餡的珍奶爆漿可頌。還有珍珠酥皮蛋塔，以麵粉、豬油、奶油製成的酥皮鋪底，疊入鮮奶、土雞蛋、糖製成的內餡，最後加入黑糖珍珠並放入烤箱烘烤至金黃色，外皮酥脆充滿層次，熱呼呼的內餡與Q彈的珍珠交融形成珍珠土石流，是道上桌後手刀搶吃的秒殺美味。

台北凱撒飯店也推出可以用「吃」的珍珠奶茶甜點，推出外型激似一杯迷你珍奶手搖飲的「珍珠伯爵鮮奶酪」，充滿伯爵茶香的鮮奶酪，淋上薄薄一層的奶泡和咕溜珍珠，以巧克力捲替代吸管；以及「法式珍奶泡芙」，蓬鬆的軟泡芙包裹奶茶卡士達醬與Q彈珍珠，外型十分討喜。

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