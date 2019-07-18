守護校園安全 獸醫1晚拆除15蜂窩

2019-07-18 11:37

〔記者林欣漢／新北報導〕進入夏季，也是蜂窩逐漸成形的時期，新北市瑞芳區義方國小近來蜜蜂數量越來越多，走廊上也出現多顆蜂窩，校方擔心師生不小心遭到螫傷，請新北市動保處、瑞芳動物之家前往處理，獸醫王嚴緖費時一整晚細心拆除15顆蜂窩，免除大家恐蜂疑慮。

義方國小總務主任林彥丞表示，最近老師、小朋友們通報有見到蜜蜂的蹤跡，為了避免蜂窩越來越大，蜜蜂數量越來越多，可能造成師生遭受蜂螫，便趕緊通報動保處請求摘除蜂窩，以保護師生的人身安全，很感謝獸醫一晚共摘除了15顆蜂窩，包括走道上、廚房與保健室窗邊、員工宿舍陽台上，提供師生一個安全、快樂的校園學習空間。

動保處表示，春天蜂窩的體積多為小型如柳丁般大小，而且蜜蜂的數量不多，到了秋季的9、10月份，蜂窩體積增大，形成如手掌或排球般大小，有的比籃球體積還要大型，此時蜜蜂數量已超過百隻甚至是千隻以上，大大提高遭受蜂螫的機率。民眾應有「防微杜漸」的觀念，在蜂窩體積如柳丁般大小，此時蜜蜂數量相對較少時，應及時通報摘除蜂窩，除了保護民眾的生命安全，對於摘除蜂窩的人員來說也是種降低被蜂螫的方法。

動保處表示，民眾住家附近若出現蜂窩，請勿自行拆除，尤其是具有美麗木質紋路的虎頭蜂窩，蜂窩底下有一明顯出入孔，其攻擊性強，蜂毒蛋白對體質敏感者極易造成過敏性休克，產生低血壓、噁心、嘔吐、上呼吸道水腫、呼吸困難、意識不清、冒冷汗等休克症狀，不可不慎，若有摘除蜂窩需求，可電洽02-29596353，或利用動保處「Line及時報案平台」通報，只要用LINE@ID加入帳號「0966608422」，就能進入平台通報案件，並在平台內提供現場蜂窩照片，讓人員出勤前即可掌握現場狀況，提升案件處理效率。

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