台南16歲小戲節變大了 青少年用藝術體驗轉大人

2019-07-18 11:29

［記者劉婉君／台南報導］台南市「十六歲小戲節」邁向5周年，今年擴大規模，加入戲劇、音樂及舞蹈、市集等元素，更名為「十六歲正青春藝術節」，以「少年扮戲」及「青春創藝」單元，讓青少年以劇場體驗，完成台南市特有的文化公民成年禮。

十六歲正青春藝術節活動，以台南府城獨有的「做十六歲」傳統為概念，由專業團隊帶青少年藉由看戲、做戲與扮戲3個面向，接觸表演藝術。

活動在文化部「藝文場館營運升級計畫」及「台積電青少年劇場計畫」的支持下，前4年已發表《少年蒙太奇》、《在路上》、《萬花筒》和《發角》4部作品，除了台南在地，還有高雄、嘉義、台中等縣市，共31區、32所國高中、176名青少年接受表演藝術演出製作培訓，在計畫影響下，並有17人進入大學藝術相關領域科系就讀。

今年活動分為「少年扮戲」及「青春創藝」2大單元，其中，少年扮戲計畫由影響．新劇場協助培訓及製作，今年主題為《共振》，參加的青少年們在近半年的培訓後，將於8月16至18日，在台南文化中心原生劇場售票演出4場。金曲歌王謝銘祐也帶領青少年「為青春寫一首歌」歌曲創作，將在活動中開唱。

另外，也邀請前4屆參與的同學回流，以「前進社區。跨世代玩劇體驗」、「高中職校園戲劇講座暨演出」、「少年十五二十時•藝術啟蒙講座」、「教師戲劇工作坊」等子活動，擴大及深耕參與對象。

青春創藝單元則包括搖滾開唱、舞動青春及青春市集等，8月10、11及17、18日，於台南文化中心舉行。搖滾開唱部分邀請麵包車樂團規畫執行高中職音樂社團海選，徵選出團隊將透過專業老師指導，在8月10日至11日接力表演，電視節目「聲林之王」李友廷及羅莎莎壓軸演出；舞動青春則有南市22所高中職校聯合舞展，及HPS舞團隊帶領其他縣市高中職舞蹈類社團合作表演。

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