網友全怒了！狗綁單車拖行傷重亡 飼主稱「在遛狗」

2019-07-18 11:32

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市1名30多歲的黃姓男子，被控涉於18日凌晨零點許把所養的1隻中型犬綁在腳踏車上，隨著騎腳踏車的黃男在東區路上跑走，有路人發現狗跟在車後跑、導致狗兒四肢破皮流血受傷，路人指責飼主並將狗兒送醫急救，可惜狗兒送醫後仍傷重不治。黃男辯稱是「遛狗、無虐待意圖」。警方獲報調查後依違反動物保護法虐待狗兒致死罪嫌送辦黃男。

1位網友在臉書po文憤怒表示，他行經台南市中華路時，看見1名騎士「騎車拖自己的狗跑」，導致狗兒四肢破皮、流血，狗甚至還跑到吐血，他責備飼主，飼主還死不認錯說那是他自己的狗，放任狗兒失血不願救治，網友已強制送狗兒到醫院，狗兒失血過多、休克搶救，飼主想紅就讓他紅，大家分享出去，搶救無效，狗狗過世了！網友們說，虐狗飼主被帶到市警一分局東門派出所調查。

網友在網路po文後，今天凌晨有許多愛護動物人士集結到東門派出所關切警方偵辦情形，市府動保處人員也到場向愛護動物人士說明警方一定依法偵辦、絕不會輕縱。一分局表示，民眾到警所是關切此案偵辦，並無脫序行為。

據了解，黃姓飼主說，他常在晚間帶這隻秋田與獒犬混血的3歲中型犬外出遛狗，今天凌晨也是騎腳踏車外出遛狗，從中華東路1段到2段路邊時，被路人攔下說他的狗兒受傷流血，他才知道狗兒有受傷流血，自己平時很疼愛這隻狗的，他是在遛狗、並非故意虐待，因為自己騎腳踏車往前走，不知道後方的愛狗已流血受傷。

這隻受虐狗被送到永康區1家動物醫院急救，約凌晨1點許傷重不治，狗兒四肢腳掌流血、體溫超過41度、腹部皮下有出血斑、熱衰竭凝血功能出現障礙。警方初步調查後已依違反動物保護法將黃男送辦。

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