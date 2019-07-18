北投社區營養推廣分中心 營養師駐點供免費諮詢

2019-07-18 11:27

〔記者蔡思培／台北報導〕台灣在去年3月正式邁入高齡社會，不過調查指出，許多長者都有營養不良問題。北市衛生局考量陽明山區長輩營養攝取不均、醫療資源不足，今天在北投區健康服務中心成立社區營養推廣分中心，分中心除了有駐點營養師提供諮詢服務，營養師團隊也會定期造訪山區協助偏遠地方長者飲食方面協助。

聯合醫院營養部主任張惠萍說，北投區泉源里、湖山里與湖田里65歲以上長者共有1061人，老年人口占三里人口20.62%，有青壯人口外移、獨居長者多、交通及醫療資源不足的情況。且陽明山上三里營養不良風險達7.1%，比北市老年化問題嚴重的萬華區營養不良健康風險（4.9%）還高。

社區營養師魏子秦前往區域服務時也發現，山區交通與醫療資源不足，且山區3個里僅有一家醫療診所，離市區最近醫療院所車程則需半小時以上，導致山區市民獲取營養服務及資訊管道不足，無法建立健康飲食習慣。衛生局因此在北投區健康服務中心成立社區營養推廣分中心。

過去社區營養師每月僅會上山一次提供營養服務，衛生局今年結合醫療到點服務，增加上山訪視次數，7、8月暑假期間更是每週都會上山一次，並透過行動廚房方式至山區提供長者個人營養諮詢、風險篩檢服務。此外，北投社區營養推廣分中心現在也有營養師駐點，民眾可透過電話預約諮詢服務，且費用全免，目前營養諮詢主要針對65歲以上長者或失能族群。

衛生局長黃世傑表示，北市今年6月65歲以上人口比率已達17.58%，是六都最長壽的城市，北市社區營養推廣中心107年調查顯示，北市長者前3項營養問題分別是「熱量攝取不足」、「膳食纖維攝取不足」與「蛋白質攝取不足」，且長者對「肌少衰弱症與慢性病」、「蛋白質來源食物」與「均衡飲食份量」等營養觀念較為缺乏。

北市社區營養推廣分中心為照顧長者，也規劃主題性營養課程與教育方案，讓老人在課程中除了學習到營養相關知識、也可透過運動訓練肌力與平衡感。若社區有行動、交通不便者，中心也會安排營養師前往服務。

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