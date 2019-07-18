雲中見佛！埔里民眾拍到丹娜絲的「傑作」

2019-07-18 08:01

〔記者佟振國／南投報導〕輕颱丹娜絲從台灣擦邊而過，仍對天氣造成影響，昨天西半部受偏東風及氣流沈降影響，民眾均感受高溫焚風的威力，南投縣埔里鎮也有民眾直擊高空雲層外觀輪廓就像是一尊盤腿而坐的佛祖，趕緊用手機拍下難得一見的奇觀，氣象局日月潭氣象站則表示，應該是高雲族卷積和卷雲所形成，也是颱風丹娜絲的「傑作」。

輕颱丹娜絲原本直撲台灣而來，預料是雨大於風的颱風，還好太平洋高壓提早減弱東退讓颱風東偏，從台灣東部海面通過，讓民眾鬆了一口氣，但颱風仍對天氣造成影響，除了高溫焚風讓西半部民眾熱爆，埔里鎮也有民眾直擊「雲中見佛」的奇觀。

黃姓民眾表示，昨天清晨大約6時45分外出，抬頭就看到天空一層一層的雲，外觀輪廓就像是一尊盤腿而坐的釋迦牟尼佛，清楚可辨頭部與身體，趕緊用手機拍下，這種景象維持不到10分鐘即消失。

中央氣象局日月潭氣象站指出，應該是高雲族的卷積雲和卷雲所構成，因為在颱風最外緣是卷雲，看起來像是白色羽毛狀或馬尾狀，代表颱風正逐漸從東南方接近台灣，風向也開始轉變，從夏季常吹的西南風，變成偏東風，也易在西半部形成高溫焚風。

黃姓民眾指出，前天傍晚在西方天空拍到紅藍相見的大片火燒雲，從原本的紅藍相間，隨著時間愈晚又變成橘紅色，十分美麗。氣象局也解釋，特殊晚霞也是颱風來襲常有的現象。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法