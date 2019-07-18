07/18 各報重點新聞一覽

2019-07-18 06:09

自由時報

丹娜絲陸警解除 防西南低壓襲台

輕度颱風丹娜絲路徑不斷東修，預計今天通過台灣東部近海，暴風圈將不會接觸台灣陸地，中央氣象局昨解除陸上警報，最快今晚解除海上警報。但今起受颱風外圍環流影響，全台都有間接性雨勢，隨著丹娜絲的分身、菲律賓西側的低壓接近台灣，午後南部、花東山區要嚴防局部大雨或豪雨。預估昨起至十九日，南投山區、高屏山區、花東山區累積雨量最高恐達五百毫米。蘭嶼、綠島今天也要嚴防九至十二級強陣風。

詳見丹娜絲陸警解除 防西南低壓襲台。

遺產助拿5億 就分1億

家臣出手助獲五億遺產，富商女兒不給巨額酬勞，法院判須給付！石鑫開發公司創辦人林昭元六年前過世，留下大筆遺產，旅居加拿大的女兒擔心分不到財產，遂和父親生前得力助手王男簽約，承諾王男若提供資料幫她拿到遺產就付一億元當酬勞，不料林女取得五億多元遺產後，卻堅稱僅拿到三百九十七萬元，及該契約「違反善良風俗」拒絕支付，王男氣得提告，高院更一審昨判王男勝訴，林女應支付一億元酬勞和違約金一千萬元。

詳見遺產助拿5億 就分1億。

毛髮再生 北榮發現新契機

毛髮再生研究新突破！台北榮總經小鼠實驗發現，給予皮膚適當張力後放鬆，可誘發幹細胞活化，促進毛髮再生，未來有機會將此機轉結合雷射、藥物或細胞療法應用於臨床上，造福禿髮等相關族群，不用再為「髮」事困擾。

詳見毛髮再生 北榮發現新契機。

聯合報

三腳督選總統？ 柯文哲火力全開：滿怨恨小英

台北市長柯文哲前天批評台灣現在猶如明朝末年「流寇四起，朝廷無力進剿」，不解蔡英文總統怎麼會把台灣搞成這樣子，遭蔡英文回嗆「常常聽不懂他（指柯）在講什麼」；柯文哲昨回酸「老百姓講的話，她（指蔡）也聽不懂太多，不然一例一休怎麼會搞成這樣子」。

陸警解除…輕颱丹娜絲快閃 雨襲中南部

輕颱丹娜絲由於颱風預估路徑昨一日數變，且愈變愈偏東，中央氣象局已在昨晚八點半解除陸警，前後僅九小時，暴風圈已完全不會觸碰台灣陸地，除綠島、蘭嶼昨晚停班停課外，全台今天也因此照常上班上課。

中國時報

保衛政權 民進黨不擇手段

民進黨找羅文嘉重回政壇擔任祕書長，羅文嘉延攬學運領袖林飛帆，接著又要在各地啟動「反紅色滲透座談會」，目的就是要主導2020統獨議題，擔任綠營「抹紅總司令」角色。不過仔細檢驗羅文嘉過去言行，幾乎毫無信用可言，找這樣的人主導統獨爭議，講出來的話有誰會信？

柯嗆蔡做不好 逼他思考選總統

台北市長柯文哲接連數日炮打藍綠總統參選人，尤其狂批尋求連任的蔡英文總統，幾乎形同發表自己的「參選宣言」。此舉也惹得人還在聖文森出訪的蔡英文嗆聲「聽不懂他在講什麼」，柯文哲隔海再反擊，「老百姓講的話，她也聽不懂太多」，還直接挑明「有時候會怨恨小英」，原因之一，竟是蔡總統做不好，迫使他必須思考選不選總統。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法