八旬老嫗緊抱太空夢 NASA耆宿不輕言退休

2019-07-18 02:19

〔中央社〕1958年美國準備發射首枚衛星進入地球軌道時，芬利（Sue Finley）展開她在美國國家航空暨太空總署（NASA）噴射推進實驗室（JPL）的工作。

當時前蘇聯於數月前率先成功發射衛星進入地球軌道，美國急於迎頭趕上。

如今芬利82歲，她是NASA「人類電腦」（human computers）的元老及任職最長久女性之一。人類電腦對美國太空計畫付出重要卻長期鮮為人知的貢獻，包括阿波羅（Apollo）登月任務在內，如今終於獲得肯定。

芬利早年大學輟學，並加入一個女性占多數的數學奇才團體，這個團體的任務是在電子計算變得負擔得起且可靠前，解答出火箭科學家交給她們的複雜方程式。

10年後也就是1969年，太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）登月，因他「為人類邁出一大步」而被緬懷，但正是這些女性的付出提升火箭性能、發明推進器、發展出全球天線網路，讓觀眾收視太空人揚名立萬的實況轉播。

猶如其他許多人類電腦，芬利的故事是當年女性面臨諸多挑戰的最佳寫照。

這位NASA倚重的數學奇才，起初進入職場並不順遂。芬莉原本打算找個秘書工作，卻過不了打字這一關而受挫。她哈哈大笑說：「他們問我：『你喜歡數字嗎？』，於是我回答：『哦，我喜歡數字勝於字母』。」

結婚而搬遷至遠離工作單位的住處後，疲於上下班長途駕駛的舟車勞頓，畢業於加州理工學院（Caltech）的丈夫告訴她，洛杉磯郡巴沙迪那（Pasadena）山丘上有座實驗室不妨去看看。噴射推進實驗室是由加州理工學院創設。

不過為何JPL雇用全女性團隊？她解釋：「當時負責的女主管認為…男人不會聽從她下達的指令，於是只雇用女性，還有就是女性的薪資比較低，她們現在仍是如此。」

芬利夫婦的首個兒子出生早夭後，組建家庭仍是兩人的計畫，為了撫養兩個男孩，1963至1969年她離開職場，不過很快就發現，當個家庭主婦不是她要的，而陷入憂鬱狀態。

她說：「我是個徹底失敗的家庭主婦，我的心理醫生說，我得重返職場。」醫生還說，兩個男孩沒問題。

雖然不願炫耀自己的成就，不過芬利坦承，重返職場的決定在當年頗不尋常，「我覺得當我為人妻又為人母重返職場時，我像是那個年代婦女解放運動的先驅。」

芬利重回已大幅改變的JPL，血肉之軀「電腦」已被處理器和記憶體取代，不過她藉由學習新的電腦語言Fortran，設法不落後。

她職涯最顯赫的成就之一是在1989年10月，當時NASA的無人太空飛行器「伽利略號」（Galileo）飛往土星與土星的衛星時遭遇大麻煩，作家何特（Nathalia Holt）的著作「火箭女孩的崛起」（Rise of the Rocket Girls）當中有這段描述。

當伽利略號探測器繞行地球軌道，匯聚動能準備彈射飛向木星時，主天線無法打開，導致任務岌岌可危，芬利所屬的團隊負責編寫結合地球深太空網路（DSN）碟型天線功率的程式，如此他們就可以改利用探測器的低功率天線。

所幸伽利略號探測器傳回令人讚嘆畫面，包括彗星分裂等。

儘管如此，她個人最津津樂道的任務則是1985年與法國及前蘇聯共同合作，施放探測氣球至金星大氣層的「維加計畫」（Vega Program），她提高天線的精準度，以便DSN追蹤探測氣球。

至於芬利在太空探索的其他成就還包括2004年她解讀追蹤太空船的無線電信號，同時協助「精神號」（Spirit）與「機會號」（Opportunity）探測車登陸火星，並於2016年確保NASA太空船朱諾號（Juno）安全抵達木星。

談到樂此不疲的工作，她說：「這就像是尋寶或解謎團，你得試著解決問題」。只要她目前在NASA擔任的子系統與測試工程師職務仍需要她，芬利堅持不打算退休。

芬利表示：「我沒想要罷手，也沒其他更想要做的事。」

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