模擬路徑揭曉！ 91W低壓區增強恐成「納莉」襲台

2019-07-18 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風逐漸遠離台灣，但菲律賓西方海面上逐漸發展的低壓區「91W」正逐漸發展，已被美軍預測「可能會發展成熱帶氣旋」，有機會成為今年第6號颱風「納莉」（新意譯名「百合」Nari，南韓提供），目前它的最新全球模擬路徑圖已揭曉。

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）已於官網做出橙色警示，對低壓區「91W」做出預測：「可能會發展成熱帶氣旋，但預計過程會超過24小時」；同時被發布警示的還有逐漸遠離台灣的丹娜絲颱風，以及在太平洋海面發展的低壓區「99W」。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的最新觀測數據，低壓區「91W」中心絕對位置在北緯17.8度、東經118度海面上，中心氣壓為995百帕，最大風力時速可達24公里。

美國佛州大學（FSU）氣象研究生柯丸（Levi Cowan）建立的氣象數據資料網站中，能見到「91W」低壓區的全球模式（GFS）路徑預測圖，當中顯示「91W」低壓區中心位置可能從台灣西南部登陸後，從台灣東部出海。

2001年第16號颱風「納莉」重創台灣，據悉，中央氣象局自2013年起將部分颱風名稱從音譯改為意譯，如韓國提供的颱風名「Nari（納莉）」改為意譯「百合」，泰國提供的颱風名「Mangkhut」也是意譯成「山竹」，但如越南提供的「Trami」指的是一種薔薇科的樹木，採取音譯「潭美」。

颱風名稱請見：

中央氣象局「氣象百科颱風百問」傳送門

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