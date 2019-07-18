資訊教師3年來不補足 南市議員批黑箱

2019-07-18 00:15

〔記者王捷／台南報導〕台南市國小甄試簡章這3年來有開出資訊教師名額，但3年來都不補足，甄選簡章僅註明「錄取標準由本小組決定，得不足額錄取」，讓市議員陳怡珍懷疑，教育局心態可議，這3年來都沒有檢討甄選制度，將公平公正公開的原則置於何處？希望新市府團隊上任後，能夠重視此問題，提出解決之道，而不是放任扭曲的甄選制度繼續殘害認真的考生。教育局回應，甄選制度是經過專家評議，絕對公平公開。

陳怡珍說，今年7月17日剛放榜的國小教師聯合甄選榜單中，資訊教師正式缺額17位，卻僅錄取7人，其餘從缺超過一半之數，讓所有考生傻眼，其實這種狀況不只一次，三年前就揭露台南市國民小學教師聯合甄選，榜單每年都出現資訊教師未足額錄取的情形，不停呼籲教育局修正甄選制度，今年又重蹈覆轍。

今年資訊教師僅錄取7人，這已是台南連續四年未足額錄取資訊教師，陳怡珍說，過去就曾要求教育局檢討改善甄選制度，應明訂最低錄取標準，或是以實際術科作為基本門檻，把遊戲規則說清楚，讓考生們能夠心服口服去考試，否則考生連怎麼落榜的都不知道。

但是，3年來教育局遭受抨擊後仍未改進，讓陳怡珍質疑的有黑箱作業？她強較，如今新市府團隊已上任超過半年，期待教育局能重新重視此問題，找出解決方式，真正提供公平公正公開的甄選制度。

對此，教育局回應，教師聯合介聘甄選分發小組，請資訊專家到委員會列席，並針對試題難易度、考生綜合表現及學校資訊教師實作的需求能力提出建議。有經過委員會綜合考量，「得不足額錄取」也是依據今年度教師甄選簡章的規定辦理，各類科教師甄選均秉持一致性的標準辦理，甄選制度絕對公正、公平、公開。

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