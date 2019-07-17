醫病》嗯嗯用力竟昏倒 國中生竟是患先天心臟病險猝死

2019-07-17 23:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕就讀國一的王小弟從國小就開始便秘，曾用力大便就昏倒，去年上國中後便秘加劇，1週排便1次，近1年就因用力排便而昏倒4次，今年3月在學校用力排便昏倒送醫，急診醫師發現心電圖異常，罹患少見的先天性心臟病「布魯格達氏症候群」，會心律不整，進而暈厥，甚至有猝死風險。

中國醫藥大學附設兒童醫院急診科醫師陳浚穠指出，布魯格達氏症候群是心臟電路通道異常，引發心律不整，有20%是基因異常，心電圖檢查會發現特殊異常，加上有家族史、心律不整的症狀包括暈厥、抽搐、夜間瀕死性呼吸等，就能確診，亞洲的盛行率約為萬分之12，男性較常見，各年齡層都可能發生，30至50歲的青壯年為主要好發族群。

王小弟身材中等、也愛運動，之前昏倒數次也曾就醫，但是無明顯症狀，被認為是貧血、壓力大，不以為意，後來在學校昏倒後醒來送醫，外表也無異狀，還說1年來已經昏倒4次了。

陳浚穠為王小弟做心電圖檢發現異常，懷疑是布魯格達氏症候群，用力排便時因心跳變慢，可能誘發心律不整而昏倒，轉至心臟內科確診，由於心律不整昏倒只在用排便用力時發生，因此未植入心臟去顫器，但要持續追蹤，注意如果有發燒、情緒起伏時，會心跳加快，要特別小心，並要求要多吃青菜、水果，後來便秘改善，也未再昏倒。

陳浚穠提醒，青少年昏厥（俗稱昏倒）並不少見，昏厥是突然且短暫的失去意識，伴隨肌肉張力消失倒地，症狀通常持續數秒到一分鐘，之後就恢復知覺，原因有心臟血管、腦部疾病，可能會危及生命，以及像代謝疾病、低血壓、過度換氣等，都應該及早就醫。

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