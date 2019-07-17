丹娜絲颱風影響 金門原訂明天登場花蛤季延後1個月

2019-07-17 23:21

〔記者吳正庭／金門報導〕受丹娜絲颱風影響，金門原訂明天登場的金湖花蛤季確定取消，參與演出包括丁噹等歌手將原班人馬延至8月17日至19日登場。金門縣政府晚間表示，明天正常上班上課，但台、金空中航班取消若干班次，金門與廈門、泉州小三通明天上午正常行駛，中午以後視天候狀況，若有需要再另行調整。

金門縣政府表示，根據各航空公司及金門航空站訊息顯示，7月18日台金航班異動如下：遠東航空下午2時後取消北-金往返航班；立榮航空下午4時後取消北-金往返航班、下午6時後取消中-金往返航班；華信航空下午2時後取消北-金往返航班。提醒旅客出發前留意各航班資訊。

另外，「軍事秘境大膽島之旅」由於海象不佳，風浪已達停航標準，基於安全起見，7月18日、19日前往大膽島的當日航班，全數停駛。如欲辦理全額退費或調整日期（限當月）旅客，請洽詢電話：0800-371518或（082）371518。

金湖鎮公所表示，原訂7月18日至7月21日舉辦的花蛤季活動，將延後1個月登場，其中藝人參與活動時間暫訂8月17日花蛤小天使陳零九、8月18日金湖鎮歌唱大賽孫盛希、8月19日High一下演唱會丁噹、小宇（宋念宇）、吳汶芳、曾沛慈。

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