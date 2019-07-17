竹北五叉路口改善工程 社區連署支持地下道方案

2019-07-17 22:33

〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對新竹縣竹北市公所推動的環北路與中山路路口道路交通改善工程，周邊花園廣場等社區大樓住戶，擔心增加交通安全威脅、破壞景觀、帶來噪音和空污問題的高架橋方案，發起連署，支持採行車行地下道的方案，以減少衝擊。

竹北市長何淦銘表示，竹北市環北路、中山路、中正東路（118號縣道）與縣政二路交會五叉路口及路段，為通往台元科技園區的要道，尖峰時段車流量大；但因路口複雜，加上5個時相的交通號誌，駕駛人常因久等紅燈而不耐煩，或是鑽進周邊巷道當捷徑來避開路口，而造成巷道異常壅塞，是政府亟欲解決問題的路口。

何淦銘說，經公所積極爭取，環北路與中山路路口道路交通改善工程，獲內政部初步核定工程總經費2.37億元，未來採取車行地下道或是高架橋等方式，將視工程用地實際情況來做評估，並希望由中央主導施作；對此，公所近期將與營建署和新竹縣政府研商，待施工單位確定之後，將調閱相關用地的管線和圳路資料，再召開說明會，希望工程能儘快完成規劃設計後動工。

位於縣政二路上的花園廣場、文化溱邸及鑽石雙星等社區，共計300多戶上千個居民，有住戶和前竹北市民代表許育綸共同發起連署，希望集結更多民意，向公所表達反對反對高架橋、支持地下道的訴求。

李先生、郭小姐等多名住戶說，許多社區居民都支持車行地下道，若是改為高架橋，勢必會帶來噪音、空污問題、以及破壞景觀等；至於地下道的高壓電線、瓦斯等管線遷移或是圳路改道，工程技術應該都能克服。

許育綸也說，社區親子常經由文忠路，跨縣政二路到對面的親子館和公園，一旦興建高架橋，車速加快，恐易形成交通安全的潛在威脅。

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