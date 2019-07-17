指考成績原訂明公布 若北市停班將順延

2019-07-17 19:09

〔記者吳柏軒／台北報導〕108學年大學指定科目考試的相關成績原訂明（18日）上午公布，但受到丹娜絲颱風侵襲影響，大考中心今宣布，若台北市18日停止上班，相關作業將順延至正常上班上課時間辦理，網頁則簡易提供成績查詢訊息。

輕度颱風丹娜絲即將襲來，氣象局已發布各地陸上颱風警報，蘭嶼、綠島等地也宣布停止上班上課，預計明日起將陸續影響全台各地，但明日適逢大學指考成績公布作業，大考中心今緊急開會後，宣布相關因應措施。

大考中心表示，若台北市宣布18日正常上班上課，就會如期公布指考成績，並寄發成績通知單，包含簡訊發送、網路查詢、語音查詢等，但若台北市18日停止上班，則須配合等到恢復正常上班後才辦理相關作業。

另，大考中心考量，指考後續的考試分發入學招生，預計在24日到28日辦理網路登記分發志願，其中牽涉到考生成績複查作業，原先提供給考生的複查成績時間，是19日到23日，但考量考生若遭遇到縣市在18、19日恐停止上班，這次特別將23日截止時間從下午5點延長至下午10點，讓考生申請成績複查。

大考中心提醒，考生無論何種情況，若到22日仍未收到成績通知到，請以電話（02）23661416轉分機608聯繫，以免影響權益。

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