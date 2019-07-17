油煙異味超標 漢堡王新北投店挨罰30萬

2019-07-17 20:50

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市漢堡王新北投店營業時產生的油煙異味太重，引來附近民眾檢舉，台北市環保局進行「異味污染物官能測定」後，測定值超過管制標準10倍，重罰30萬，並要求限期改善。

環保局在4月接獲當地居民連署反映漢堡王味道太重，影響生活品質，稽查人員稽查後發現現場確有油煙異味污染空氣狀況，當場開立勸告單、並限期業者於1個月內（5月21日）改善完成，環保局於業者改善期限屆滿後啟動「異味污染物官能測定」，測定值仍達100（逾管制標準的10倍），環保局依空氣污染防制法第20條第1項規定予以告發，處業者30萬元罰鍰，並限期改善。依空污法第62條規定，改善期限屆滿仍未完成改善者，將按次連續處罰；情節重大者，得令其停工或停業。

環保局指出，漢堡王新北投店雖設有靜電油煙處理設備機、活性碳除味箱及臭氧機等空氣污染防制設備，但對異味處理仍不足。環保局於去年6月28日已公告「台北市餐飲業油煙異味防制設備指引」協助餐飲業者採行有效污染防制技術，裝置空污防制設備降低油煙異味，以促進宜居生活品質。

對此漢堡王回應，新北投門市遭民眾檢舉後已經有確認油煙來源，並判定是設備方面的問題，目前已經有提升門市內靜電油煙處理設備機、增生臭氧機的效能與排煙功率，以過濾油煙的雜質、並降低味道。

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