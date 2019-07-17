引進航太、智能 高雄仁武產業園區環評過關

2019-07-17 21:50

〔記者劉力仁／台北報導〕為了發展高雄地區產業，高雄市政府規劃開發高雄仁武產業園區希望引進航太工業、智能自動化產業，今天通過環評審查，環評委員提醒高雄市政府應注重文資保存、滯洪池排水規劃、人造林及樹木植栽計畫，降低對環境之衝擊。

仁武產業園區預定地位於國道10號仁武交流道周邊區域，園區劃設為產業用地、公共設施用地，選址在台糖農地，總面積約74.05公頃，區域內現有20公頃造林約2萬3000棵樹，並有51家、15.2公頃的未登記工廠，周邊還有84家未登記工廠，產業園區內規劃30％用地吸納這些未登記工廠，剩下區域希望引進航太工業、智能自動化相關產業。

環評審查過程中，環評委員對於預定地內的林木移除、廢棄物資源再生、廢水排放、滯洪排水規劃、大眾運輸、文資保存多有質疑。

高雄市經發局解釋，園區內77％樹木保留或選用現有林木、配合國家能源政策於2025年再生能源利用率達20％；園區內保留廢棄物處理用地、施工期間營建工程逸散粉塵削減可達80％；規劃大眾接駁營運及配套方案。

另外，園區廢污水放管至大海，確保不增加農地灌溉污染及下游水體承受負擔；滯洪排水規畫方面，高雄市經發局強調，仁武區淹水區域距離基地超過1公里以上，查閱高雄市水利局資料，從民國99年至民國105年，基地及周邊並無淹水情況。

開發恐遇「蛇之形遺址」

環評委員提醒開發單位恐遭遇「蛇之形遺址」，警示開發單位最好先完成考古監測再動工，否則未來開發過程中挖到遺址，依文資法必須強制停工，高雄市政府強調開挖期間會派專業考古人員全程監看，一有狀況就停工。

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