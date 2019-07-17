這3個影音網站 兒少最常用

2019-07-17 20:51

〔記者吳亮儀／台北報導〕學生放暑假，網路成了許多人消磨時間的消遣；根據iWIN網路內容防護機構今年調查發現，67.5%的未成年兒少上網最常使用影音網站，前三名包括Youtube、愛奇藝、抖音。

Youtube、愛奇藝、抖音

衛福部保護服務司指出，今年iWIN網路內容防護機構針對2萬5069名兒少所做網路使用調查發現，67.5%的兒少上網最常使用的就是影音網站，31.4%的兒少希望透過網路來認識新朋友，且有7.1%的兒少會使用交友APP來認識新朋友。

值得注意的是，該調查發現4.%兒少曾經談過網戀、2.8%兒少在網路上曾被要求拍私密照，0.3%的兒少曾將自己的私密照傳給別人，0.3%的兒少私密照、或影片曾未經同意而被公開。

4.%兒少曾經談過網戀

衛福部提醒家長，教育家中小孩上網時要注意五點，包括不接受陌生人主動邀約加好友；不在社群平台揭露個人資訊如學校班級、住址、電話、年齡、即時通訊帳號等。

另外，不隨便接受網友主動示好或送禮；不單獨赴約，若和網友見面應在公開場合，並應告知父母、師長或其他朋友約會地點、時間及該網友聯繫方式。

最後，則要提醒小孩不拍攝、不提供、不轉傳私密照，即使是戀人也一樣。

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