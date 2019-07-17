颱風未到菜價先動 青蔥漲幅逾5成

2019-07-17 16:18

〔記者簡惠茹／台北報導〕颱風丹娜絲尚未登陸，菜價已經開始上漲，蔬菜今天平均每公斤交易價格44.1元，較昨天上漲4.7元，漲幅11.9%，其中高麗菜、絲瓜和甘薯葉漲幅都近2成，青蔥漲幅則相當明顯，漲幅53.6%，今天每公斤價格來到62.1元。

農委會農糧署表示，今天台北果菜市場蔬菜交易量共1300公噸，供應充裕，平均每公斤交易價格44.1元，較昨天39.4元上漲4.7元，漲幅11.9%，農糧署副署長蘇茂祥表示，價格上漲主要是因丹娜絲颱風警報發布，受預期漲價心理影響，承銷人備貨需求增加所致，但是目前供貨充足，且應會馬上回穩。

其中高麗菜今天價格與昨天相比，上漲19.8%，昨天價格為每公斤26.7元，今天則是32元，交易量較大的甘薯葉上漲幅度18.1%，昨天價格為39.8元，今天則是47元；絲瓜也是許多家庭會採買的蔬菜，漲幅18.9%，昨天價格40.7元，今天則是48.4元。

青蔥漲幅明顯，粉蔥品種交易量最大，漲幅達53.6%，昨天價格40.4元，今天價格已經上漲到62.1元，價差超過20元，日蔥品種交易量次之，漲幅也近4成，昨天價格49.7元，今天則是68.7元，價差18.9元

蘇茂祥指出，針對颱風警報發布後，民眾對農產品消費需求上升，農糧署在颱風期間會持續關切各項農產品的價格、品質與供應數量，加強蔬果調配供應，請消費者放心。

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