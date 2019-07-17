神鬼班主任 4年A走補習費664萬

2019-07-17 17:39

〔記者溫于德／台北報導〕詹女在台北市內湖區某知名補習班擔任班主任，被控自2014年至2017年涉嫌侵占學生補習費共664萬餘元；士林地檢署日前偵查終結，認定班主任透過登入補習班系統，竄改學生報名及繳費紀錄後，私下挪用學生學費，依業務侵占罪將她提起公訴。

案發補習班在內湖相當知名，除了為國高中生開設單科補習外，也在寒暑假開設先修班；據悉，學生家長極為重視的會考和學測總複習班、進度班、衝刺班等項目，合計要價破10萬元。

起訴書指出，年逾40的詹姓班主任負責經營補習班，除教務、班務以及招生事務外，同時負責收取並保管學生學費；但補習班實際負責人後來發現帳目有異，經去年4月對帳後，懷疑是詹姓班主任所為，同時質疑詹的陳姓丈夫也是共犯，對2人提告。

補習班告訴檢察官，詹姓夫妻起初在2014年侵占23000元學費，因無人發現而持續侵占，從2015年至2017年分別侵占190餘萬、300餘萬及100萬餘元，總計拿走664萬5600元學費。

詹姓班主任到案後承認未如實登載收得學費，但只認侵占617萬4800元；陳男則說，只帶小孩去補習班陪妻子上班，並未碰觸補習班業務。

檢方認定，詹姓班主任侵占學費後用來購物花用，至今尚未歸還補習班，依法起訴；至於陳男，因犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

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